Франция

Клуб вирішив обрати нового фахівця на вакантну посаду.

Монпельє напередодні оголосив про звільнення Ромена Піто після невдалих результатів у Лізі 1.

Зараз клуб офіційно призначив нового тренера. Їм став Мішель Тер-Закарян, французький фахівець із вірменським корінням.

Про термін дії контракту не уточнюється. Тер-Закарян вже працював із Монпельє з 2017 по 2021 роки.

Відзначимо, що протягом 10 років, з 1988 по 1998 Мішель виступав за "паладинів", де пройшли його найкращі роки кар'єри.

Останнім місцем роботи 59-річного тренера був Брест, який він залишив у жовтні 2022 року. Також він тренував Нант, Клермон та Реймс.