Франция

Клуб та футболіст ще обговорюють нову угоду.

ПСЖ близький до того, щоб продовжити контракт із бразильським захисником Маркіньйосом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, перемовини між клубом та капітаном ще тривають. Контракт не підписаний.

Проте це лише питання часу. Маркіньйос хоче залишитися, а ПСЖ переконаний, що він на 100% є частиною поточного та майбутнього проєкту.

Контракт 28-річного футболіста із парижанами розрахований до літа 2024. Він приєднався до столичного колективу 12 років тому з Роми за 31 мільйон євро.