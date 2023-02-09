Українець приніс своїй команді перемогу.
Руслан Маліновський, Марсель
09 лютого 2023, 09:26
У рамках 1/8 фіналу Кубку Франції Марсель та ПСЖ зіграли Ле Классік.
Перемогу у дербі здобула команда Ігора Тудора, а вирішальний гол на 57 хвилині забив український хавбек Руслан Маліновський.
Статистичний портал SofaScore високо оцінив гру Руслана — у 7,5. Хоча найкращим гравцем поєдинку став Дженгіз Ундер — 7,8.
Переможний гол Русалана Маліновського дивіться в огляді поєдинку між Марселем та ПСЖ на Football.ua.