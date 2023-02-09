Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Франції, що відбувся 8 лютого 2023 року, 22:10.

У рамках 1/8 фіналу Кубку Франції напередодні зустрілись два головних претенденти на здобуття трофею в поточному розіграші — Марсель та Парі Сен-Жермен.

Господарі стадіону Велодром із український півзахисником Русланом Маліновським у стартовому складі дуже активно розпочали першу половину зустрічі, і в підсумку домоглись свого на завершення першої пів години ігрового часу, коли пенальті у власні ворота привіз Серхіо Рамос.

Алексіс Санчес відкрив рахунок у грі, проте все той самий іспанський центральний захисник у компенсований час перед перервою відповів голом головою х подачі кутового.

Марсель після відпочинку продовжив чинити тиск на своїх опонентів, і в підсумку гарматний постріл Маліновського знову вивів "провансальців" уперед.

Команді Ігоря Тудора вдалось після цього вдало захищатись, через що суперники отримали гольові нагоди під завісу зустрічі й так і не зуміли перевести гру в серію пенальті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Марсель — ПСЖ у Кубку Франції:

Марсель — ПСЖ 2:1

Голи: Санчес, 31 (пен.), Маліновський, 58 — Рамос, 45+1

Марсель: Лопес — Мбемба, Жиго, Колашинац (Каборе, 63) — Клосс, Ронж'є, Верету, Юндер (Унахі, 85) — Маліновський, Гендузі — Санчес (Вітінья Олівейра, 90).

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Рамос, Маркіньос, Мендеш — Данілу (Заїр-Емрі, 63) — Ф. Руїс, Верратті (Солер, 76) — Вітінья Феррейра (Екетіке, 63) — Мессі, Неймар.

Попередження: Гендузі, Мбемба — Мендеш.