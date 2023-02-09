35-річний футболіст може залишитись у нинішній команді.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
09 лютого 2023, 16:49
ПСЖ та Ліонель Мессі обговорюють два варіанти нового контракту, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, існує два варіанти продовження угоди – або на рік або за схемою "1+1". Активація опції продовження контракту залежатиме від бажання гравця.
Діюча угода Мессі з ПСЖ розрахована до 30 червня 2023 року.
Нинішнього сезону Мессі провів 25 матчів за ПСЖ у всіх турнірах: на його рахунку 15 голів та 14 ассистів.