Франция

35-річний футболіст може залишитись у нинішній команді.

ПСЖ та Ліонель Мессі обговорюють два варіанти нового контракту, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, існує два варіанти продовження угоди – або на рік або за схемою "1+1". Активація опції продовження контракту залежатиме від бажання гравця.

Діюча угода Мессі з ПСЖ розрахована до 30 червня 2023 року.

Нинішнього сезону Мессі провів 25 матчів за ПСЖ у всіх турнірах: на його рахунку 15 голів та 14 ассистів.