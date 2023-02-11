Франция

Деякі футболісти парижан пропускали гру через інфекцію — як результат поразка.

У рамках 23 туру французької Ліги 1 ПСЖ завітав до Королівства Монако, де зустрівся із Монако.

Крістоф Галтьє був змушений ротувати склад. Справа у тому, що деякі основні футболісти ПСЖ, за інформацією місцевих ЗМІ, підхопили інфекцію до матчу. Тому в основі вийшли Тімоте Пембеле, Воррен Заїр-Емері, Карлос Солер, та Ель Шадаїль Бічіабу, яких ми звикли бачити у запасі. Ашраф Хакімі відчував себе погано, тому залишився у запасі. Також під питанням було участь у грі Неймара, але він з'явився зі старту.

У першому таймі парижани три рази були змушені діставати м'яч із сітки воріт. Спочатку забив футболіст, який представляє країну 404. Далі був дубль лідера атаки Монако Віссама Бен Єддера. Між першим та другим голом француза відзначився Воррен Заїр-Емері. 3:1 у першому таймі.

Було відчуття, що ПСЖ на другий тайм просто не вийшов. Монако грав цікаво в атаці, не даючи можливості гостям комфортно почувати себе на їх половині поля.

Монако - ПСЖ 3:1

Голи: головін, 4, Бен Єддер, 18, 45+2 - Заїр-Емері, 39

Монако: Нюбель — Агілар, Дісасі, Маріпан, Енріке — Діатта, Фофана, Камара, головін (Якобс, 80) — Бен Сегір (Мінаміно, 78), Бен Єддер (Емболо, 72).

ПСЖ: Доннарумма — Бічіабу (Рамос, 46), Маркіньйос, Перейра (Гнарбі, 59), Бернат, Пембеле (Хакімі, 66) — Солер, Вітінья (Кімпембе, 80), Заїр-Емері — Неймар, Екітіке (Хусні, 80).

Попередження: Хакімі.