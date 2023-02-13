Франция

Лідер ПСЖ прокоментував ситуацію в клубі.

Французький Парі Сен-Жермен програв два останні матчі на внутрішній арені: у Кубку проти Марселя (1:2) та Лізі 1 проти Монако (1:3), що вчергове посилило конфлікт поміж гравцями та тренерським штабом команди й уболівальниками.

Центральний захисник та капітан "червоно-синіх" Маркіньйос у своєму останньому інтерв’ю розповів про внутрішній стан колективу.

"Якщо хлопці обрали мене капітаном, це тому, що я такий, який я є. Після цього в мені нічого не змінилось. Те, що ти капітан, не означає, що ти маєш змінити своє ставлення до інших чи до самого себе. Просто з’являються додаткові справи, щоденні виклики, ви стаєте більш цілеспрямованим, повинні бути зразком для інших.

Також ви завжди повинні намагатися мотивувати інших і допомагати своїм товаришам по команді. Особливо молоді. Ви повинні залишатися тим, ким ви насправді є.

У команді завжди є лідери. Капітан не може бути єдиним, хто бере на себе відповідальність за команду. Навіть якщо в інших гравців немає пов’язки, вони все одно залишаються лідерами в колективі, людьми, які також можуть висловлювати думки, допомагати прийняти рішення… Це так і працює.

У складні моменти вам потрібно говорити один з одним, аби покращити ситуацію якомога швидше, а також вивчати свої виступи, щоб спробувати подумати, що можна зробити краще. Далі точно буде краще.

Ми програли в Кубку Франції, але ми залишаємось першими в лізі. У нас ще є, на що сподіватись у Лізі чемпіонів. Чому ми повинні опускати руки зараз? Ми переживаємо важкий час, але зараз нам потрібно йти далі", — заявив бразильський виконавець.

Матч ПСЖ — Баварія відбудеться 14 лютого, о 22:00.