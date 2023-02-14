Франция

Захисник — про відхід з мадридської команди.

Серхіо Рамос згадав свій вихід з мадридського Реала у 2021 році.

"Відхід з Реалу, очевидно, був дуже великою зміною. Моя мета завжди вигравати. Я багато вигравав з Реалом, але подумав, що це гарна можливість змінити ситуацію, спробувати допомогти такій команді, як ПСЖ.

Спершу все було дуже складно. Потрібно знайти будинок та облаштуватись, особливо коли приїжджаєш сім'єю, з чотирма дітьми. Спочатку було трохи складно, але все вийшло", — наводить слова Рамоса прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, що Рамос виступав за мадридський Реал з 2005 року.