Португалець може очолити парижан.
Жозе Моуріньо, getty images
18 лютого 2023, 10:25
Парі Сен-Жермен розглядає варіант зі звільненням Крістофа Галтьє, тому шукає потенційну зміну для нього.
Як повідомляє видання Footmercato, футбольний радник клубу Луїш Кампуш спілкувався с Жозе Моуріньйо щодо можливого призначення.
Зазначимо, що чинний контракт між португальським тренером та Ромою діє до кінця наступного сезону.
Стверджується, що між Парі Сен-Жермен та представником Серії А поки що не було жодних контактів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Томас Тухель може змінити Крістофа Галтьє, хоча боси ПСЖ мріють про Зінедіна Зідана.