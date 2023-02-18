Франция

Португалець може очолити парижан.

Парі Сен-Жермен розглядає варіант зі звільненням Крістофа Галтьє, тому шукає потенційну зміну для нього.

Як повідомляє видання Footmercato, футбольний радник клубу Луїш Кампуш спілкувався с Жозе Моуріньйо щодо можливого призначення.

Зазначимо, що чинний контракт між португальським тренером та Ромою діє до кінця наступного сезону.

Стверджується, що між Парі Сен-Жермен та представником Серії А поки що не було жодних контактів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Томас Тухель може змінити Крістофа Галтьє, хоча боси ПСЖ мріють про Зінедіна Зідана.