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Тулуза — Марсель 2:3
Голи: Даллінга, 3, Онаїву, 87 — Мбемба, 53, Юндер, 58, Тавареш, 78

Тулуза: Дюпе — Деслер, Ніколаїсен, Руо, Суасо — Деягер (Шаїбі, 67), Спірінгс, ван ден Боомен (Женро, 84) — Абухляль (Онаїву, 84), Даллінга (Бірманчевич, 81), Ратао (Гамулич, 80).

Марсель: Лопес — Мбемба, Балерді, Колашинац (Баї, 85) — Клосс (Каборе, 85), Ронж'є, Верету, Тавареш — Унахі (Маліновський, 46), Юндер (Гендузі, 72) — Санчес.

Попередження: Юндер — Колашинац