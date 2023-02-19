Франция
19 лютого 2023, 23:39
Маліновський допоміг Марселю здобути видовищну вольову перемогу над Тулузою
Найбільш результативна команда серед п'яти провідних ліг Європи забила команді Ігора Тудора двічі, але для здобуття очок цього не вистачило.
Тулуза — Марсель, twitter.com/ToulouseFC
19 лютого 2023, 23:39
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Тулуза — Марсель 2:3
Голи: Даллінга, 3, Онаїву, 87 — Мбемба, 53, Юндер, 58, Тавареш, 78
Тулуза: Дюпе — Деслер, Ніколаїсен, Руо, Суасо — Деягер (Шаїбі, 67), Спірінгс, ван ден Боомен (Женро, 84) — Абухляль (Онаїву, 84), Даллінга (Бірманчевич, 81), Ратао (Гамулич, 80).
Марсель: Лопес — Мбемба, Балерді, Колашинац (Баї, 85) — Клосс (Каборе, 85), Ронж'є, Верету, Тавареш — Унахі (Маліновський, 46), Юндер (Гендузі, 72) — Санчес.
Попередження: Юндер — Колашинац