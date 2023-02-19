Франция

Маліновський допоміг Марселю здобути видовищну вольову перемогу над Тулузою

Найбільш результативна команда серед п'яти провідних ліг Європи забила команді Ігора Тудора двічі, але для здобуття очок цього не вистачило.

Тулуза — Марсель, twitter.com/ToulouseFC

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Тулуза — Марсель 2:3

Голи: Даллінга, 3, Онаїву, 87 — Мбемба, 53, Юндер, 58, Тавареш, 78



Тулуза: Дюпе — Деслер, Ніколаїсен, Руо, Суасо — Деягер (Шаїбі, 67), Спірінгс, ван ден Боомен (Женро, 84) — Абухляль (Онаїву, 84), Даллінга (Бірманчевич, 81), Ратао (Гамулич, 80).



Марсель: Лопес — Мбемба, Балерді, Колашинац (Баї, 85) — Клосс (Каборе, 85), Ронж'є, Верету, Тавареш — Унахі (Маліновський, 46), Юндер (Гендузі, 72) — Санчес.



Попередження: Юндер — Колашинац