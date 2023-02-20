ПСЖ має намір посилитися наступного літа, повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, після двох порівняно спокійних трансферних вікон парижани вже думають про посилення складу.

У клубі виявляють інтерес до Рандаля Коло Муані (Айнтрахт), Маркуса Тюрама (Боруссія Менхенгладбах) та Куадіо Коне (Боруссія Менхенгладбах).

Коло Муані забив 15 голів і зробив 12 асистів за Айнтрахт у поточному сезоні, Тюрам – 14 голів та 4 асисти, а Коне – один гол та один асист.