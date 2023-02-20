Франция

Французький клуб планує провести активне літнє трансферне вікно.

ПСЖ має намір посилитися наступного літа, повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, після двох порівняно спокійних трансферних вікон парижани вже думають про посилення складу.

У клубі виявляють інтерес до Рандаля Коло Муані (Айнтрахт), Маркуса Тюрама (Боруссія Менхенгладбах) та Куадіо Коне (Боруссія Менхенгладбах).

Коло Муані забив 15 голів і зробив 12 асистів за Айнтрахт у поточному сезоні, Тюрам – 14 голів та 4 асисти, а Коне – один гол та один асист.