Французький клуб планує провести активне літнє трансферне вікно.
РАНДАЛЬ КОЛО МУАНІ, GETTY IMAGES
20 лютого 2023, 12:38
ПСЖ має намір посилитися наступного літа, повідомляє L'Équipe.
За інформацією джерела, після двох порівняно спокійних трансферних вікон парижани вже думають про посилення складу.
У клубі виявляють інтерес до Рандаля Коло Муані (Айнтрахт), Маркуса Тюрама (Боруссія Менхенгладбах) та Куадіо Коне (Боруссія Менхенгладбах).
Коло Муані забив 15 голів і зробив 12 асистів за Айнтрахт у поточному сезоні, Тюрам – 14 голів та 4 асисти, а Коне – один гол та один асист.