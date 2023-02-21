Франция

Бразилець має намір відпрацювати контракт із нинішньою командою.

Неймар не планує міняти клуб, повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Equipe.

За інформацією джерела, 31-річний футболіст не збирається залишати паризьку команду до закінчення терміну дії контракту, розрахованого до 2027 року.

Він не змінить плани навіть у тому випадку, якщо Ліонель Мессі ухвалить рішення не продовжувати свою угоду.

У поточному сезоні на рахунку Неймара 13 голів та 11 асистів за 20 матчів у Лізі 1.