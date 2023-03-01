Франция

Захисник буде відновлюватись тривалий час.

Парі Сен-Жермен нещодавно здобув перемогу на виїзді над Марселем у рамках двадцять п’ятого туру французької Ліги 1.

Марсель — ПСЖ 0:3 Відео голів та огляд матчу

Однак цей успіх команди Крістофа Галтьє був дещо затьмарений черговою травмою центрального захисника Преснеля Кімпембе.

Здогадатись про важкі наслідки пошкодження футболіста "червоно-синіх" можна було лише за тим фактом, що його виносили на ношах безпосередньо до роздягальні, а головний тренер столичного колективу на післяматчевій прес-конференції лише підтвердив тривалий термін відновлення свого підопічного.

27-річний виконавець зазнав розриву ахіллового сухожилля, через що йому в підсумку знадобилось оперативне втручання.

Як повідомив сам Кімпембе, напередодні йому зробили необхідну операцію, яка пройшла вдало.

"Я дуже вдячний за всі ваші повідомлення зі словами підтримки. Операція пройшла добре. Велика подяка за це всьому медичному персоналу ПСЖ та професору Джеймсу Колдеру особисто.

Воїни завжди повертаються сильнішими", — залишив допис у соціальних мережах французький футболіст.

У поточному сезоні через пошкодження різного ступеня важкості Преснель награв лише 15 матчів.