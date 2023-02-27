Дивіться відео найкращих моментів матчу 25 туру чемпіонату Франції, що відбувся 26 лютого 2023, 21:45.
Фото: ФК ПСЖ
27 лютого 2023, 00:28
У рамках 25 туру французької Ліги 1 Марсель на своєму полі приймав ПСЖ.
Господарі з крупним рахунком поступилися гостям, а українець Руслан Маліновський провів свій не найкращий поєдинок, як і партнери по команді.
Огляд матчу:
Марсель — ПСЖ 0:3
Голи: Мбаппе, 25, 54, Мессі, 29.
Марсель: Лопес — Балерді, Ронж'є, Баї (Клосс, 66) — Тавареш, Гендузі, Верету, Колашинац — Юндер (Паєт, 81), Маліновський (Унахі, 81) — Санчес (Вітінья Олівейра, 81).
ПСЖ: Доннарумма — Мукіеле (Заїр-Емрі, 61), Рамос, Маркіньйос, Кімпембе (Данілу, 16), Мендеш (Бернат, 75) — Верратті, Ф. Руїс, Вітінья Феррейра — Мессі, Мбаппе.