Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Франції, що відбувся 1 березня 2023 року, 22:00.

У рамках чвертьфінального протистояння Кубку Франції Марсель на власному полі протистояв представнику Ліги 2 — Аннесі.

"Провансальці" з Русланом Маліновським у стартовому складі активно розпочали гру, і вже посеред першого тайму відкрили рахунок зусиллями Жордана Верету, і з перевагою за контролем м’яча та кількістю створених гольових моментів пішли на перерву.

Однак повернення після відпочинку для команди Ігора Тудора виявилось жахливим, оскільки господарі пропустили двічі ще до завершення повної ігрової години, і потім були змушені рятувати гру на останніх миттєвостях компенсованого часу зусиллями 18-річного юнака Франсуа Муге.

Гра в підсумку перейшла до серії пенальті, у якій гості зазнали невдачі вже на першому ударі, але потім Нуну Тавареш та Леонардо Балерді не мали успіху серед 16 ударів на обидві команди.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Марсель — Аннесі в Кубку Франції:

Марсель — Аннесі 2:2 (6:7 – пен.)

Голи: Верету, 29, Муге, 90+6 — Дьон, 53, Муанга, 59

Марсель: Лопес — Мбемба, Балерді, Колашинац (Тавареш, 56) — Каборе (Унахі, 56), Гендузі, Верету (Муге, 90+2), Клосс — Маліновський (Вітінья, 67), Пає (Ронж’є, 56) — Санчес.

Аннесі: Кальєнс — Ладжуги, Теманфо (Тестуд, 73), Муанга, Жан, Бастіан — Пажо (Ель Жаухарі, 88), Каші, Роккі (Шамаль, 46), Демонсі — Дьон (Бальде, 73).