Про ці деталі розповіла адвокат футболіста.
Ашраф Хакімі, Getty Images
03 березня 2023, 20:40
Нещодавно з'явилась шокуюча для ПСЖ новина — їх захисник Ашраф Хакімі звинувачений у зґвалтуванні.
24-річна дівчина офіційно висунула проти марокканця звинувачення у насильстві. Його допитали та помістили під судовий нагляд.
Адвокат Ашрафа заявила, що усі звинувачення жертви грунтуются лише на словах.
"Після кількох годин слухання я пам’ятаю, зі свого боку, що інформатор відмовився подати скаргу, відмовився піддатися бодай найменшому медичному чи психологічному огляду та відмовився від очної ставки з Ашрафом Хакімі.
Звинувачення грунтуются лише на словах жертви. На мою думку, з документів, які знаходяться в руках судової поліції, випливає, що пан Хакімі в цій справі був об’єктом спроби рекету", — сказала адвокат Фанні Колен.