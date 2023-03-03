Франция

Про ці деталі розповіла адвокат футболіста.

Нещодавно з'явилась шокуюча для ПСЖ новина — їх захисник Ашраф Хакімі звинувачений у зґвалтуванні.

24-річна дівчина офіційно висунула проти марокканця звинувачення у насильстві. Його допитали та помістили під судовий нагляд.

Адвокат Ашрафа заявила, що усі звинувачення жертви грунтуются лише на словах.

"Після кількох годин слухання я пам’ятаю, зі свого боку, що інформатор відмовився подати скаргу, відмовився піддатися бодай найменшому медичному чи психологічному огляду та відмовився від очної ставки з Ашрафом Хакімі.

Звинувачення грунтуются лише на словах жертви. На мою думку, з документів, які знаходяться в руках судової поліції, випливає, що пан Хакімі в цій справі був об’єктом спроби рекету", — сказала адвокат Фанні Колен.