Франция

Футболіст розповів про внутрішню кухню клубу.

Півзахисник Вулвергемптона Пабло Сарабія, який перейшов в англійський клуб з ПСЖ, розповів про непросту ситуацію у паризькому клубі.

"Було приголомшливо грати з Мессі, Мбаппе та Неймаром. Для мене це дуже хороший досвід, але я не відчував себе важливим. Я волію грати в команді, де можна відчути згуртованість, бути частиною дружнього колективу та сім'ї, а не там, де є лише набір окремих зірок.

Чкажу чесно, я був нещасливим, коли не грав. Дуже важко грати з футболістами такого рівня, як у ПСЖ, тому я вирішив перейти до Вулверхемптону. Я пережив багато важких моментів у кар'єрі, але зараз хочу насолоджуватися своєю роботою. Я відчуваю, що зараз розквіт моєї кар'єри", — цитує Сарабію The Telegraph.

Нагадаємо, що Сарабія з 2019 по 2023 рік відіграв у складі клубу зі столиці Франції 98 матчів, забив 22 голи та віддав 12 асистів.