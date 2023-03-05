Франция

Французький форвард забив 201 гол у 247 матчах за паризький гранд, випередивши попереднього рекордсмена в особі Едінсона Кавані (200 голів).

У рамках 26 туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен на власному полі здобув впевнену перемогу над Нантом з рахунком 4:2.

Автором останнього гола у складі паризького гранда став зірковий нападник Кіліан Мбаппе, який забив у компенсований до другого тайму час та встановив підсумковий рахунок у матчі на користь своєї команди.

Завдяки забитому м'ячу у ворота Нанта 24-річний француз набув статусу найкращого бомбардира в історії ПСЖ, маючи тепер на своєму рахунку 201 гол у 247 проведених матчах у футболці парижан.

✨ 𝗞𝘆𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗠𝗯𝗮𝗽𝗽𝗲́ ✨



Le meilleur buteur de l'Histoire du Paris Saint-Germain ! ❤️💙#𝐊EEP𝐌AKINGHIS𝟕ORY pic.twitter.com/CCg3na9RhP — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 4, 2023

Попереднім рекордстменом Парі Сен-Жермен із 200 забитими м'ячами у 301 матчі був уругвайський форвард Едінсон Кавані.

Третій рядок у списку найкращих бомбардирів в історії ПСЖ відтепер належить шведському нападнику Златану Ібрагімовичу, який забив 156 голів у 180 поєдинках за клуб.