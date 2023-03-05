Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги 1, що відбувся 4 березня 2023 року, 22:00.

У рамках двадцять шостого туру французької Ліги Парі Сен-Жермен на власному полі зустрічався з Нантом, який наразі застряг поблизу екватора турнірної таблиці.

Господарі швидко вийшли вперед за рахунок голу Ліонеля Мессі, після чого подвоїли власну перевагу з допомогою автоголу суперників.

Однак столичний колектив у першій половині гри не зміг встановити одноосібний контроль за перебігом справ на футбольному полі, тож перед перервою закономірно пропустив двічі у відповідь.

Після цього команда Крістофа Галтьє більш відповідально ставилась до роботи в другій половині матчу, і знову повернулась до забитих м’ячів після завершення повної години ігрового часу.

А на завершення Кіліан Мбаппе з 201 голом у футболці парижан ще й став найкращим бомбардиром у історії клубу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Нант у французькій Лізі 1:

ПСЖ — Нант 4:2

Голи: Мессі, 12, Хаджам, 17 (авт.), Данілу, 60, Мбаппе, 90+1 — Бла, 31, Ганаго, 38

ПСЖ: Доннарумма — Данілу, Рамос, Маркіньйос (Бічіабу, 77) — Мукіеле (Солер, 71), Вітінья, Заїр-Емрі (Пембеле, 86), Руїс, Мендеш — Мбаппе, Мессі.

Нант: Лафон — Сентонз, Кастеллетто, Джиротто, Паллуа (Жоау Віктор, 70), Хаджам (Сімон, 70) — Сіссоко (Гессан, 81), Молле (Мохамед, 69), Мутуссами — Бла, Ганаго (коко, 81).

Попередження: Хаджам, Джиротто.