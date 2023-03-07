Франция

Бразилець має намір залишитись у нинішній команді.

Неймар не збирається залишати ПСЖ, хоча в клубі були б не проти його відходу, повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, радник парижан із футбольних питань Луїш Кампуш був би не проти його відходу, як і минулого літа.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що бразилець отримав травму та пропустить 3-4 місяці. Його контракт розрахований до літа 2027 року.

Цього сезону Неймар зіграв 29 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, забив 18 голів і зробив 16 результативних передач.