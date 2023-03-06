Франция

Бразилець серйозно травмувався.

ПСЖ на своєму офіційному сайті повідомив, що Неймар пропустить решту сезону через травму.

Неймар отримав травму правої щиколотки в матчі чемпіонату Франції проти Лілля (4:3). Медичний персонал Парі Сен-Жермен рекомендував провести операцію по відновленню зв'язок, щоб уникнути значного ризику рецидиву. Усі експерти, з якими проводилися консультації, підтвердили цю потребу.

Операція буде виконана найближчими днями в Досі. Очікується, що футболіст буде відновлюватись 3-4 місяці, тобто в цьому сезоні він вже не зіграє.

Раніше повідомлялось, що Неймар не збирається залишати ПСЖ до 2027 року.