Бразилець серйозно травмувався.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
06 березня 2023, 19:11
ПСЖ на своєму офіційному сайті повідомив, що Неймар пропустить решту сезону через травму.
Неймар отримав травму правої щиколотки в матчі чемпіонату Франції проти Лілля (4:3). Медичний персонал Парі Сен-Жермен рекомендував провести операцію по відновленню зв'язок, щоб уникнути значного ризику рецидиву. Усі експерти, з якими проводилися консультації, підтвердили цю потребу.
Операція буде виконана найближчими днями в Досі. Очікується, що футболіст буде відновлюватись 3-4 місяці, тобто в цьому сезоні він вже не зіграє.
Раніше повідомлялось, що Неймар не збирається залишати ПСЖ до 2027 року.