Франция

Проте клуб відмовився від цієї ідеї.

ПСЖ знав про схильність Неймара до травм із моменту трансферу з Барселони, повідомляє GFFN з посиланням на L'Equipe.

За інформацією джерела, під час медичного обстеження для ПСЖ було виявлено, що права нога Неймара "в поганому стані" та операція була б найкращим рішенням, щоб уникнути частих травм.

Проте клуб відмовився від хірургічного втручання з огляду на рекордну суму трансферу гравця.

Зазначимо, що після переходу до паризької команди Неймар пропустив 43% усіх матчів через травми.