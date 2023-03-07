Франция

Дуже неприємна історія з французького футболу.

Нещодавно у Франції сталася неприємна історія із захисником Анже Ільєсом Шетті, якого звинуватили у сексуальних домаганнях.

Перед матчем проти Монпельє, який Анже у підсумку програв із рахунком 0:5, головний тренер команди Абдель Буазама несподівано відреагував на звинувачення на адресу футболіста.

Він сказав, що не бачить у цьому нічого поганого, адже "усі чіпали дівчат". Після цього клуб вирішив попрощатись із фахівцем.

"Рішення щодо звільнення Буазама з першої команди було обдумано в кінці лютого після кількох спортивних невдач. Проте після скандалу у пресі тренер оголосив президенту Саїду Шабане, що він вирішив залишити посаду. Президент погоджується з рішенням тренера.

Щоб позбутися всіх двозначностей і непорозумінь, Анже беззастережно засуджує слова, вимовлені під час пресконференції, навіть якщо вони скоріше були невдало підібраними, а не сказаними з метою нормалізувати сексистські висловлювання.

Більше того, клуб не сприймає жодних форм дискримінації та засуджує сексизм та жінконенависництво. Абдель Буазама вибачився перед своїми колегами, особливо жінками", — заявив клуб.

Анже — головний претендент на виліт з Ліги 1. Після 26 турів клуб має в активі 10 очок та займає останню сходинку. Від 16 місця, яке дає змогу зберегти прописку, відстань 12 балів.