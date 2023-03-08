Франция

Колишній футболіст клубу мав тривалий процес проти парижан.

Колись французького нападника Хатема Бен Арфа вважали шалено талановитим, однак повністю розкрити свої здібності в жодному з численних клубів за свою професійну кар’єру він так і не зумів.

Як вважається, остаточно поховали його потенційний прогрес виступи в складі Парі Сен-Жермен упродовж 2016-18 років, за які виконавець провів 32 матчі (4 голи та 7 гольових передач).

Наразі Бен Арфа завершив виступи за Лілль перед початком поточної кампанії, після чого не співпрацює з жодним із клубів.

Проте цей час 36-річний виконавець провів за з’ясуванням стосунків із чинними чемпіонами Франції.

Річ у тім, що на розгляді Паризького апеляційного суду тривалий час перебувала справа, у якій Бен Арфа був позивачем проти ПСЖ з питання моральних домагань, несплати боргів та компенсації на адресу академії Ліона в розмірі 100 тис євро.

Окрім цього, футболіст хотім отримати аж 7 млн євро компенсації за начебто неотримані "бонуси за ефективність", які він би мав можливість отримати, якщо б не був відсторонений від роботи з командою за рішенням правління клубу.

Тоді Бен Арфа дозволив собі образливе зауваження на адресу еміра Катару, що розлютило президента ПСЖ Насера ​​Аль-Хелаїфі, із відповідними наслідками для гравця.

Із компенсацією цих незароблених Хатемом коштів суд у підсумку не погодився, проте інші пункти позову задовільнив.

Таким чином французький чемпіон був притягнутий до кримінальної відповідальності за моральні утиски та неоплачені рахунки.

Нагадаємо, що вже сьогодні, 8 березня, ПСЖ має зіграти матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі мюнхенської Баварії о 22:00.