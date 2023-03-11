Франция

Наразі арена належить державі.

Французький Парі Сен-Жермен на звітному тижні зазнав чергової невдачі під час свого походу за головним трофеєм Ліги чемпіонів УЄФА, однак це жодним чином не похитнуло намірів клубу стосовно розвитку свого проєкту.

Власники "червоно-синіх" планують найближчим часом інвестувати в побудову спортивного містечка в Івеліні, що розташований майже за 50 км від Парижу, а також змінити домашній стадіон власної команди.

Парк де Пренс, безперечно, тривалий час слугував затишною домівкою для ПСЖ, однак його місткість у 48 583 вболівальника жодним чином не відповідає амбіціям клубу.

Потрібна арена більшого розміру, і для цього ідеально підійде Стад де Франс, збудований для чемпіонату світу-1998 із місткістю в 81 338 уболівальників.

Наразі на цій арені грають збірні Франції з футболу та регбі, проте вже 2025 року завершується державний договір про оренду арени.

Як повідомляє французька преса, парижани будуть наполегливо працювати над пропозицією щодо, як мінімум договору про концесію стадіону, тоді як максимальним здобутком вважатиметься виграний аукціон у боротьбі за право придбати арену.

Але в ПСЖ уже є потужний конкурент — ФІФА хоче отримати можливість придбати одну з найбільших футбольних арен Франції з подальшим її використанням задля проведення урочистих заходів та поєдинків різного ґатунку.

Ціна питання — 600 млн євро.

Чемпіони Франції також розглядали варіант зі збільшенням місткості Парк де Пренс до 58 тис. уболівальників, однак відмовились від цієї ідеї через неможливість отримання повних прав на землю під ареною, а також зазнали невдачі в пошуках нового місця для побудови власного стадіону.