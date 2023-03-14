Франция

Леонардо Балерді впав у немилість фанату.

Вболівальник Марселя оголосив голодування, щоб клуб продав гравця, повідомляє RMC.

Фанат прийшов до клубного офісу в понеділок, після чого влаштував сидячу забастовку. Він хоче, щоб Леонардо Балерді покинув клуб.

На табличках, які вболівальник приніс із собою, написано "Балерді геть", "я оголошую голодування" та "жителі Марселя більше не хочуть тебе бачити".

La grève de la faim et le sit-in devant la Commanderie pour réclamer le départ d’un joueur de l’#OM, alors ça, fallait l’inventer pic.twitter.com/MjJBgSve4H — Mathieu Grégoire (@Serguei) March 13, 2023

"Він більше не повинен грати за Марсель, от і все. У цьому немає нічого поганого. Я доношу своє послання до людей з Марселя без мату, без образ", — сказав уболівальник.

Зазначимо, що у матчі проти Страсбура (2:2), який відбувся 12 березня, захисник отримав червону картку.