Леонардо Балерді впав у немилість фанату.
Леонардо Балерді (ліворуч), Getty Images
14 березня 2023, 14:59
Вболівальник Марселя оголосив голодування, щоб клуб продав гравця, повідомляє RMC.
Фанат прийшов до клубного офісу в понеділок, після чого влаштував сидячу забастовку. Він хоче, щоб Леонардо Балерді покинув клуб.
На табличках, які вболівальник приніс із собою, написано "Балерді геть", "я оголошую голодування" та "жителі Марселя більше не хочуть тебе бачити".
"Він більше не повинен грати за Марсель, от і все. У цьому немає нічого поганого. Я доношу своє послання до людей з Марселя без мату, без образ", — сказав уболівальник.
Зазначимо, що у матчі проти Страсбура (2:2), який відбувся 12 березня, захисник отримав червону картку.