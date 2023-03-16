Франция

Аргентинець хоче знати конкретику щодо проекту команди.

Ліонель Мессі хоче знати конкретику щодо проекту ПСЖ перед продовженням контракту, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, рішення Мессі щодо нового контракту залежить від проекту, який запропонує ПСЖ. На даний момент форвард не звертає уваги на інтерес із Саудівської Аравії.

Виліт ПСЖ із Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу від Баварії не пішов на користь переговорам.

Цього сезону у 35-річного нападника 18 голів та 17 результативних передач у 31 грі за ПСЖ у всіх турнірах.