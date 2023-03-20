Франция

Проте паризький клуб розмірковує над альтернативами Крістофу.

ПСЖ не має наміру приймати рішення про майбутнє Крістофа Галтьє до закінчення сезону, повідомляє GFFN.

За інформацією джерела, у керівництві ПСЖ переважає думка про те, що рішення щодо майбутнього Галтьє потрібно ухвалювати після закінчення сезону.

У клубі хочуть уникнути панічних та поспішних дій. Це бажання не перешкоджало тому, що ПСЖ оцінив кандидатів на заміну Галтьє.

Учора парижани зазнали сьомої поразки в 2023 році — команда Галтьє вдома програла Ренну (0:2).