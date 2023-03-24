Франция

Португалець може перебратись в АПЛ.

Лестер готується до можливого відходу Юрі Тілеманса в найближче літнє трансферне вікно та вже підшукав заміну.

Як повідомляє видання JeunesFooteux, англійський клуб націлився на півзахисника Парі Сен-Жермен Ренату Санчеша.

Зазначимо, що в португальського футболіста в цьому сезоні два голи у 20 поєдинках на клубному рівні. Контракт гравця із ПСЖ розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен відкритий для пропозицій щодо Ренату Санчеша.