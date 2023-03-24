Португалець може перебратись в АПЛ.
Ренату Санчеш, getty images
24 березня 2023, 19:29
Лестер готується до можливого відходу Юрі Тілеманса в найближче літнє трансферне вікно та вже підшукав заміну.
Як повідомляє видання JeunesFooteux, англійський клуб націлився на півзахисника Парі Сен-Жермен Ренату Санчеша.
Зазначимо, що в португальського футболіста в цьому сезоні два голи у 20 поєдинках на клубному рівні. Контракт гравця із ПСЖ розрахований до літа 2027 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен відкритий для пропозицій щодо Ренату Санчеша.