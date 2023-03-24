Франция

Чинний чемпіон Франції готується до відходу аргентинця.

Парі Сен-Жермен налаштовується на те, що Ліонель Мессі покине команду вже в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, чинний чемпіон Франції планує підписати Рафаеля Леау, якщо аргентинець залишить команду.

Термін його чинної угоди з Міланом розрахований до літа 2024 року. Цього сезону у 23-річного футболіста дев'ять голів та вісім результативних передач у 32 матчах за Мілан у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі може перейти в клуб із Саудівської Аравії, якщо зароблятиме більше Роналду.