Франция

23-річний француз може змінити французький чемпіонат на німецький.

Півзахисник Лор'яна Енцо Ле Фе потрапив до сфери інтересів трьох клубів німецької Бундесліги. Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного француза зацікавлені дортмундська Боруссія, леверкузенський Баєр та Айнтрахт із Франкфурта.

Також наголошується, що представники німецьких клубів вже виходили на контакт із оточенням футболіста.

Чинний контракт Енцо розрахований до літа 2024 року. За свого гравця французи мають намір отримати близько 25-30 мільйонів євро.

Цього сезону Ле Фе провів 29 поєдинків, у яких забив п'ять голів та віддав п'ять результативних передач.