Франция

Керманич Марселя зробив реверанс у бік футболіста принципових суперників.

Головний тренер французького Марселя Ігор Тудор в одному зі своїх останніх інтерв’ю знайшов місце для шанобливого коментаря на користь нападника принципових суперників, Парі Сен-Жермен, Кіліана Мбаппе.

"Якщо ПСЖ хоче виграти, він виграє. Крім того, у нього є Мбаппе. Станом на сьогодні, Мбаппе є найкращим футболістом у світі, і його команда вже не та, якщо йому не вдається взяти участь у грі.

Тут достатньо порівняти наші нещодавні матчі в Кубку Франції та Лізі 1. У першому випадку в нас була більша мотивація та Мбаппе не міг грати з перших хвилин, а в другому — Кіліан розпочав гру зі стартового складу, тоді як його команда прагнула взяти реванш. Різницю ви й самі бачили", — заявив хорватський фахівець.

Марсель наразі посідає другу сходинку в Лізі 1 із сімома очками відставання від ПСЖ.