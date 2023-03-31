Франция

Football.ua представляє до вашої уваги прогноз на майбутній матч 29-го туру чемпіонату Франції.

У рамках матчу 29 туру чемпіонату Франції лідер турнірної таблиці Парі Сен-Жермен прийме на своєму полі Ліон.

Поєдинок розпочнеться 2 квітня о 21:45 за київським часом. Гра пройде у Парижі, на стадіоні Парк де Пренс.

За версією букмекерів, явним фаворитом протистояння є ПСЖ. У прямому ефірі матч транслюватиме платформа MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ — Ліон буде доступна в цій новині у день поєдинку.