Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 2 квітня 2023 року, 22:00.

У французькій Лізі 1 напередодні відбувався центральний матч усього 29 туру національної першості, у рамках якого Парі Сен-Жермен на власному полі зустрічався з Ліоном.

Команда Крістофа Галтьє мала перевагу у володінні м’ячем упродовж усього протистояння, однак випади збоку гостей були більш гострими, і в підсумку ще в першому таймі футболісти Лорана Блана могли відзначитись із пенальті, але Александер Ляказетт поцілив у стійку.

Після перерви команди продовжили грати в тому ж темпі, ось тільки "ткачі" таки зуміли реалізувати один із власних гольових моментів, після чого втримували переможний рахунок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Ліон у Лізі 1:

ПСЖ — Ліон 0:1

Гол: Баркола, 56.

На 39 хвилині Александер Ляказетт (Ліон) не реалізував пенальті (штанга).

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Маркіньос, Бітшіабу (Фабіан Руїс, 60), Данило Перейра, Мендеш, Верратті (Екітік, 60), Санчеш (Заїр-Емері, 74), Вітінья (Гарбі, 83), Мессі, Мбаппе.

Ліон: Антоні Лопеш, Кумбеді (Какре, 62), Ловрен, Лукеба, Діоманде, Тальяфіко, Тіаго Мендес, Лепенан (Толіссо, 63), Шеркі (Ауар, 69), Ляказетт (Дембеле, 69), Сарр (Барколя, 23).

Попередження: Бітшіабу, Доннарумма, Санчеш, Кумбеді, Барколя, Толіссо.