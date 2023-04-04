Франция

Нетипова історія у Франції.

У чемпіонаті Франції сталася дуже незвичайна ситуація. Один із юнаків Нанта, Жавен Аджам, був вилучений зі складу через його ставлення до поточного Рамадану.

Хоча професійним спортсменам у дні матчів не обов’язково суворо дотримуватися правил утримання від їжі та пиття від сходу до заходу сонця, деякі з них висловюють більш чітку позицію щодо посту.

Одним із них є Жавен Аджам, якому лише 20 років, він має алжирський паспорт. 20-річний лівий захисник, який також може грати на позиції центрального захисника, вирішив не користуватися своєрідною диспенсією, не їсть і не п'є цілий день.

Це не сподобалося тренеру Антуану Комбуаре, який раніше просив своїх гравців використовувати релігійну лазівку та здоровий підхід до свого тіла в дні матчів.

Реакція на непокору футболіста була миттєвою. За інформацією порталу footmercato.net, досвідчений тренер мав бути злим на свого молодого гравця, в підсумку завершивши справу вилученням його зі складу.

Швидше за все, він не зможе зіграти жодного матчу до завершення квітня, оскільки Рамадан триватиме дев'ятнадцять днів. Далі, у свою чергу, багато залежатиме від тренера, якому через боротьбу за виліт може знадобитися даний гравець на завершальні матчі сезону.