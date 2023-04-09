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Лор'ян — Марсель 0:0

Лор'ян: Манноне — Мейте, Талбі, Ле Гофф — Катлін, Понсо, Макенго, Йонгва — Февр, Дьєнг (Коне, 82), Аушіш (Діарра, 74).

Марсель: Лопес — Жиго (Мбемба, 82), Балерді, Колашинац (Баї, 90+1) — Клосс, Верету, Ронж'є, Тавареш — Юндер, Гендузі (Маліновський, 81) — Санчес (Вітінья, 82).

Попередження: Маліновський, Балерді