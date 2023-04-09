Франция

Марсель із Маліновським на втіху конкурентам утратив очки в гостях у Лор'яна

Ігор Тудор випустив українського півзахисника лише на заключні хвилини матчу, який у виконанні його команди видався блідим.

Лор'ян — Марсель, twitter.com/FCLorient

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Лор'ян — Марсель 0:0



Лор'ян: Манноне — Мейте, Талбі, Ле Гофф — Катлін, Понсо, Макенго, Йонгва — Февр, Дьєнг (Коне, 82), Аушіш (Діарра, 74).



Марсель: Лопес — Жиго (Мбемба, 82), Балерді, Колашинац (Баї, 90+1) — Клосс, Верету, Ронж'є, Тавареш — Юндер, Гендузі (Маліновський, 81) — Санчес (Вітінья, 82).



Попередження: Маліновський, Балерді