33-річний футболіст не зміг дограти матч до кінця.
Мамаду Сако, Getty Images
10 квітня 2023, 18:39
Мамаду Сако замінили через судоми, спричинені зневодненням, повідомляє RMC.
У матчі 30 туру Монпельє поступився Тулузі з рахунком 1:2. Сако було замінено на 78-й хвилині.
За словами головного тренера команди Мішеля Тер-Закаряна, захисник був зневоднений через посаду під час Рамадану.
"Під час Рамадану може наступити зневоднення, особливо якщо недостатньо стежити за харчуванням. До того ж було жарко", — сказав головний тренер Монпельє.
Цього сезону Сако провів 13 матчів у Лізі 1: на його рахунку один гол.