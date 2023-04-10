Франция

33-річний футболіст не зміг дограти матч до кінця.

Мамаду Сако замінили через судоми, спричинені зневодненням, повідомляє RMC.

У матчі 30 туру Монпельє поступився Тулузі з рахунком 1:2. Сако було замінено на 78-й хвилині.

За словами головного тренера команди Мішеля Тер-Закаряна, захисник був зневоднений через посаду під час Рамадану.

"Під час Рамадану може наступити зневоднення, особливо якщо недостатньо стежити за харчуванням. До того ж було жарко", — сказав головний тренер Монпельє.

Цього сезону Сако провів 13 матчів у Лізі 1: на його рахунку один гол.