Франция

Українець потрапив до стартового складу в другій зустрічі поспіль.

У рамках 31 туру французької Ліги 1 Страсбур в 16:00 зіграє на своєму полі з Аяччо, який є його прямим конкурентом у боротьбі за збереження прописки у вищому дивізіоні.

Тренерський штаб господарів визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знайшлося місце українському лівому захиснику Едуарду Соболю.

27-річний українець вийде у старті Страсбура у другому поєдинку поспіль — раніше він провів усі 90 хвилин у матчі з Лансом, який завершився для його команди поразкою (1:2).

Цього сезону Едуард Соболь провів за Страсбур 11 поєдинків і віддав одну результативну передачу з того часу, як приєднався до французької команди минулої зими.