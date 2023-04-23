Франция

Гравець відпрацював контракт до останнього.

Французький нападник Мусса Дембеле свого часу пройшов школу Парі Сен-Жермен, проте на "дорослому" рівні вперше зіграв у складі англійського Фулгема.

Його виступи в колективі "дачників" були відносно нетривалими (2 роки), після чого його запросив до себе шотландський Селтік, і вже в "кельтах" виконавець став відомим на широкий загал.

Наступним кроком у кар’єрі 26-річного виконавця став французький Ліон, у складі якого футболіст перебуває й донині.

Перший сезон у колективі "ткачів" для Дембеле виявився дуже вдалим (23 голи + 6 гольових передач за 52 матчі), а вже в наступному році він перевершив і ці показники (46 ігор, 24 + 7).

Тоді здавалось, що Ліон отримав якісного нападника, проте третій рік Мусса розпочав лише з одним голом до зимової перерви та переломом руки перед павзою, а вже 2021 рік розпочинав у оренді в мадридському Атлетіко.

Повернення до Франції після цього для форварда відзначилось 22 голами + 5 пасами в 36 зустрічах минулого сезону, але команда так і не пробилась до єврокубків, після чого Дембеле втратив кондиції й у поточній кампанії забив всього три голи та віддав один асист у 27 матчах.

Як повідомляє місцева преса, для 26-річного гравця це було сигналом для того, що етап виступів у Ліоні потрібно завершувати разом із закінченням чинної угоди наприкінці поточного сезону.

Серед претендентів на його підписання є клуби з Серії A та АПЛ.