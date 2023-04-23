Франция

Це другий гол французького голкіпера у кар'єрі.

У матчі 30 туру третього дивізіону чемпіонату Франції Версаль у гостях обіграв Седан із рахунком 2:1.

Гості відкрили рахунок на 14 хвилині зусиллями Сілви, але на 73 хвилині господарі поля відповіли влучним ударом Рамалінгома.

Найцікавішою була розв'язка матчу. Спершу на 88 хвилині Седан залишився у меншості після вилучення Рамалінгома, який отримав другу жовту картку.

Потім на шостій компенсованій хвилині воротар Версаля Себастьєн Рено пішов на кутовий та зміг забити переможний м'яч.

Le FC Versailles arrache la victoire grâce à son gardien !



Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/YbBMjmZSrZ — Championnat National (@NationalFFF) April 21, 2023

Для 35-річного голкіпера це вже другий гол у кар'єрі. У 2016 році він забив ударом зі штрафного з центру поля у четвертому дивізіоні Франції.