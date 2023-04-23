Це другий гол французького голкіпера у кар'єрі.
ФК Версаль
23 квітня 2023, 12:30
У матчі 30 туру третього дивізіону чемпіонату Франції Версаль у гостях обіграв Седан із рахунком 2:1.
Гості відкрили рахунок на 14 хвилині зусиллями Сілви, але на 73 хвилині господарі поля відповіли влучним ударом Рамалінгома.
Найцікавішою була розв'язка матчу. Спершу на 88 хвилині Седан залишився у меншості після вилучення Рамалінгома, який отримав другу жовту картку.
Потім на шостій компенсованій хвилині воротар Версаля Себастьєн Рено пішов на кутовий та зміг забити переможний м'яч.
Для 35-річного голкіпера це вже другий гол у кар'єрі. У 2016 році він забив ударом зі штрафного з центру поля у четвертому дивізіоні Франції.