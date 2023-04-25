Франция

28-річний футболіст є небажаною персоною у роздягальні парижан.

Малоймовірно, що Леандро Паредес затримається в ПСЖ, повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, 28-річний футболіст є небажаною персоною у роздягальні парижан.

Зазначимо, що аргентинець зараз виступає за Ювентус на правах оренди. Нещодавно стало відомо, що туринський клуб не хоче залишати Паредеса у своєму складі.

Зокрема, у аргентинця виникла суперечка з Массіміліано Аллегрі, після чого футболіст не з'явився на комадний обід.

Цього сезону Паредес провів на полі 27 матчів і відзначився одним асистом.