28-річний футболіст є небажаною персоною у роздягальні парижан.
ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС, GETTY IMAGES
25 квітня 2023, 11:55
Малоймовірно, що Леандро Паредес затримається в ПСЖ, повідомляє L'Equipe.
За інформацією джерела, 28-річний футболіст є небажаною персоною у роздягальні парижан.
Зазначимо, що аргентинець зараз виступає за Ювентус на правах оренди. Нещодавно стало відомо, що туринський клуб не хоче залишати Паредеса у своєму складі.
Зокрема, у аргентинця виникла суперечка з Массіміліано Аллегрі, після чого футболіст не з'явився на комадний обід.
Цього сезону Паредес провів на полі 27 матчів і відзначився одним асистом.