Франция

Команда наступного сезону гратиме на дивізіон нижче.

Анже вилетів із Ліги 1 за п'ять турів до кінця турніру.

У поєдинку 33-го туру Анже поступився Ренною (2:4). Таким чином, команда займає останнє 20-е місце в турнірній таблиці, набравши 14 очок – на 8 очок менше, ніж Труа та Аяччо, які займають, відповідно, 18-й та 19-й рядки.

Після сьогоднішньої поразки команда Александра Дюже втратила математичні шанси посісти 16-е місце в таблиці.

Зазначимо, що Анже першим серед клубів топ-5 ліг гарантовано вилетів у нижчий дивізіон за підсумками сезону-2022/23.