Франция

Завершився матч чемпіонату Франції.

У рамках 33 туру французької Ліги 1 Марсель на своєму полі приймав Осер.

Господарі зуміли здолати гостей у непростому поєдинку, забивши два пізні голи: на 75 та 77 хвилинах гри.

Зазначимо, що українець Руслан Маліновський не потрапив до заявки на цю гру. Причини наразі невідомі.

Марсель – Осер 2:1

Голи: Ундер, 75, Санчес, 77 — Туре, 33.

Марсель: Лопес, Каборе (Тавареш, 46), Колашинац (Балерді, 90), Мбемба (Гендузі, 71), Жиго, Клос, Верету, Ронжье, Ундер (Баї, 89), Санчес, Вітінья (Пає, 70).

Осер: Раду, Жанв'є, Жубал, Пелленар (Дюжимон, 86), Зедадка, Равелосон, Мшангама (Перрен, 79), Туре, Ен (Сінайоко, 79), Ньянг (Аблін, 68), Да Кошта (Сахі, 79).

Попередження: Санчес (41).