Франция

Це одна із причин, чому він хоче покинути клуб.

Ліонель Мессі не вірить у конкурентоспроможність ПСЖ у Європі, повідомляє журналіст Гільєм Балаґе.

За його інформацією, аргентинець не продовжить контракт і залишить клуб після закінчення цього сезону. Мессі не вірить, що ПСЖ може конкурувати з лідерами європейського футболу через фінансові обмеження.

Мессі вважає, що можливості ПСЖ у наступному сезоні будуть обмежені через правила фінансового фейр-плей, що вплине на якість складу.

У поточному сезоні Ліги 1 Мессі провів 28 матчів: на його рахунку 15 голів та 15 асистів.