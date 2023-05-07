Франция

Голкіпер увійшов до історії чемпіонату Франції.

Голкіпер Ренна Стів Манданда взяв участь у матчі 34-го туру французької Ліги 1 з Ніццею (1:2).

Для 38-річного футболіста цей матч став 500-м у найвищій лізі чемпіонату Франції. Манданда став третім гравцем у XXI столітті, який відзначився таким досягненням. Раніше це вдавалося Ілтону (512 ігор) та Флорану Бальмону (513).

Манданда розпочинав кар'єру у Гаврі. До приходу в Ренн воротар грав у Марселі та Крістал Пелас.

Нинішнього сезону чемпіонату Франції Ренн розташовується на шостому рядку турнірної таблиці, набравши 56 очок після 34 матчів.

Цього сезону Манданда провів 30 матчів у Лізі 1: на його рахунку 11 сухих матчів.