Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 7 травня 2023 року, 18:05.

У рамках тридцять четвертого туру французької Ліги 1 напередодні відбулась зустріч поміж Ліоном та Монпельє на стадіоні Парк Олімпік Ліонне.

Команди важко заходили в цю гру, проте посеред першого тайму господарям удалось відкрити рахунок зусиллями капітана Александера Ляказетта.

Однак ще до перерви "ткачі" двічі примудрились припуститись жахливих помилок у захисті, тож їхня перевага не тільки розчинилась у повітрі, а й перетворилась на відставання за рахунком.

Ще гірше ситуація стала для Ліона після перерви, коли нападник Монпельє Ельє Ваї додав до дублю в першому таймі ще два влучних постріли.

Схаменутись команда Лорана Блана в підсумку зуміла тільки в завершальні півгодини гри, коли справжню вакханалію перед чужими воротами влаштував той-таки Ляказетт, а до його додаткових трьох м’ячів дописав власний результативний удар Деян Ловрен.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліон — Монпельє у французькій Лізі 1:

Ліон — Монпельє 5:4

Голи: Ляказетт, 31, 59, Ловрен, 70, 82, 90+9 — Ваї, 40, 41, 53, 55.

Ліон: Лопеш — Гюсто (Кюмбеді, 71), Діоманде, Ловрен, Тальяфіко (Енріке, 46) — Мандес, Лепенан (Джеффіньйо, 59) — Шеркі, Какере, Барколя — Ляказетт.

Монпельє: Лекомт — Ф. Сако, Жюльєн, М. Сако (Естев, 77), Сілла (Мавідіді, 46) — Феррі, Шотар — Норден, Фаяд (Леруа, 65), Мауасса (Сен-Люк, 65) — Ваї (Жермен, 80).

Попередження: … — Ваї, Ф. Сако, Жюльєн.