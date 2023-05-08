Франция

Функціонер і надалі залишатиметься в структурі клуба.

Жан-Мішель Ола — французький бізнесмен, без участі якого уявити собі існування в сучасному вигляді такого клуба, як Ліон, було б неможливо.

Ще 15 червня 1987 року він обійняв керівну посаду в структурі "ткачів" і з тих пір успішно реалізовував свою власну модель бачення розвитку колективу під назвою "ОЛ — Європа", покликом якої було повернення колишньої величі клубу.

У підсумку, Ліон не тільки перетворився на один із найбагатших клубів світового футболу, починаючи з виступів у Лізі 2 та шалених боргів, а й назбирав чимало трофеїв.

За час правління Ола "діти" здобули сім титулів чемпіонів Франції (2001 – 2008), титул чемпіонів Ліги 2 (1988/89), два Кубки Франції (2007/08, 2011/12), Кубок французької ліги (2000/01), сім Суперкубків Франції (2002 – 2007, 2012), Кубок Інтертото (1987).

Однак у підсумку історія тривалістю в 35 років добігла до завершення.

Ще рік тому нові власники з Eagle Football та особисто бізнесмен Джон Текстор придбали ключовий пакет акцій Ліона, після чого оголосили курс на оновлення всіх структур команди.

Під ці зміни потрапив і Жан-Мішель, якому на знак пошани надали посаду почесного голови правління клуба, тоді як сам Текстор обійняв посаду голови правління та головного виконавчого директора.

За своє звільнення Ола отримає додаткову компенсацію в розмірі 10 млн євро, як передбачено його контрактом, про що повідомляє місцева преса.

При цьому в розпорядженні колишнього власника Ліона залишатиметься 9% акцій клубу.

Eagle Football придбали клуб за 800 мільйонів євро 19 грудня 2022 року.