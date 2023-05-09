Бразилець може змінити команду наступного літа.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
09 травня 2023, 11:58
Неймар може залишити ПСЖ влітку та перейти до однієї з команд англійської Прем'єр-ліги, повідомляє UOL.
За інформацією джерела, керівництво паризької команди останніми днями обговорює намір вести переговори щодо продажу форварда, і сам гравець про це поінформований.
Неймар теж збирається піти та спробувати щось нове. Інтерес до нього виявляють Челсі, Манчестер Юнайтед та Ньюкасл.
У поточному сезоні Неймар провів 20 матчів у Лізі 1 та забив 13 голів.