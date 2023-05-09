Франция

Бразилець може змінити команду наступного літа.

Неймар може залишити ПСЖ влітку та перейти до однієї з команд англійської Прем'єр-ліги, повідомляє UOL.

За інформацією джерела, керівництво паризької команди останніми днями обговорює намір вести переговори щодо продажу форварда, і сам гравець про це поінформований.

Неймар теж збирається піти та спробувати щось нове. Інтерес до нього виявляють Челсі, Манчестер Юнайтед та Ньюкасл.

У поточному сезоні Неймар провів 20 матчів у Лізі 1 та забив 13 голів.