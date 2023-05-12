Франция

Відсторонення зіркового аргентинця було знято в понеділок.

У рамках 35-го туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен прийме на своєму полі Аяччо.

Головний тренер паризького гранда Крістоф Галтьє заявив, що нападник Ліонель Мессі розпочне цю зустріч з перших хвилин.

"Лео Мессі завтра зіграє зі стартуу. Він тренувався на дуже хорошому рівні, його ставлення було ідеальним", — цитує слова Галтьє журналіст Фабріціо Романо.

Зазначається, що відсторонення Ліонеля Мессі за поїздку до Саудівської Аравії було знято клубом у понеділок після публічних вибачень аргентинця.

Матч ПСЖ — Аяччо відбудеться в суботу, 13 травня, о 22:00.