Франция

Завершився матч чемпіонату Франції.

У рамках 35 туру французької Ліги 1 ПСЖ на своєму полі приймав Аяччо.

Колектив Крістофа Галтьє без проблем здолав опонента, відправивши до його воріт п'ять голів.

Зазначимо, що після поразки Аяччо достроково оформив виліт до Ліги 2.

ПСЖ – Аяччо 5:0

Голи: Руїс, 22, Хакімі, 33, Мбаппе, 47, 54, Юссуф, 73 (автогол).

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Рамос, Маркіньос, Данілу Перейра (Бітшіабу, 70), Бернат (Заїр-Емері, 83), Верратті (Вітінья, 64), Фабіан Руїс (Санчеш, 64), Мессі, Мбаппе, Екітік (Солер, 83).

Аяччо: Соллакаро, Юссуф, Авінель, Відаль, Діалло (Альфонс, 71), Мангані, Кутадер (Сумано, 63), Маркетті, Баррето (Шаброль, 83), Спадануда (Шегра, 63), Ель-Ідрісі (Нурі, 64).

Попередження: Маркетті, Маркіньос.

Вилучення: Хакімі (77), Мангані (80).